Sogamoso refuerza la seguridad para el Festival Internacional del Sol y del Acero

La Alcaldía de Sogamoso presentó el dispositivo de seguridad que acompañará la realización del Festival Internacional del Sol y del Acero, programado entre el 17 y el 20 de julio. El operativo contempla un incremento del pie de fuerza, controles de ingreso a los eventos masivos y el uso de nuevas herramientas tecnológicas para apoyar las labores de vigilancia durante los principales actos culturales y musicales previstos para la celebración.

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, informó que el esquema de seguridad fue coordinado con la Policía Nacional y el Ejército, e incluirá por primera vez el acompañamiento del Batallón de Aeronaves No Tripuladas. «...Vamos a tener más de diez drones dispuestos para vigilar de día y de noche. Es un componente especial articulado con la Policía y el Ejército para el desarrollo de las festividades...», explicó el funcionario, quien agregó que también estarán disponibles más de 250 uniformados adicionales durante los diferentes eventos.

Merchán indicó que uno de los principales objetivos será prevenir alteraciones del orden público y reducir los factores de riesgo para los asistentes. Para ello, las autoridades instalarán puestos de control en los accesos a los conciertos, donde estará prohibido el ingreso de menores de edad cuando corresponda, así como de armas blancas, objetos contundentes y correas con hebillas metálicas que puedan representar un riesgo para la seguridad de los asistentes. Además, durante la cabalgata habrá acompañamiento de la Policía de Carabineros para verificar las condiciones de bienestar de los equinos participantes.

El secretario de Gobierno también invitó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado durante el desarrollo de las festividades, recomendando utilizar transporte público, evitar llevar objetos de valor y asegurar las viviendas en caso de salir de viaje. La programación del Festival Internacional del Sol y del Acero incluirá actividades culturales, deportivas y musicales entre el 17 y el 20 de julio, con la participación de artistas nacionales y locales en diferentes escenarios de la ciudad.