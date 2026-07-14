Procuraduría vigila atención de las emergencias provocadas por las lluvias en Boyacá

La Procuraduría General de la Nación anunció que mantiene seguimiento permanente a las acciones adelantadas para atender las emergencias ocasionadas por la temporada invernal en varios departamentos del país, entre ellos Boyacá. El Ministerio Público informó que participa en los comités de gestión del riesgo y realiza vigilancia preventiva sobre las medidas implementadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales para responder a las afectaciones provocadas por las lluvias.

De acuerdo con la información divulgada durante el noticiero, las procuradurías regional y provinciales de Boyacá verifican el funcionamiento de la maquinaria amarilla destinada a la remoción de derrumbes y escombros, así como los trabajos orientados a restablecer la movilidad en los municipios afectados. Estas labores buscan garantizar que las intervenciones permitan recuperar el tránsito por los corredores bloqueados y facilitar el ingreso de ayudas humanitarias a las comunidades que permanecen incomunicadas.

La entidad explicó que el seguimiento también comprende la supervisión de las acciones dirigidas a garantizar el acceso de la población a servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de alimentos, la atención en salud y el transporte de personas hacia los centros urbanos. Asimismo, señaló que continuará verificando el cumplimiento de las medidas adoptadas por las entidades responsables de la atención de la emergencia mientras persistan las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias.

Según la Procuraduría, el objetivo de esta vigilancia preventiva es acompañar la respuesta institucional y verificar que las actuaciones de las autoridades contribuyan a restablecer las condiciones de movilidad y atención para las comunidades impactadas. El Ministerio Público indicó que continuará participando en los espacios de coordinación del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas.