Policía Nacional captura presunto cabecilla de las disidencias del Magdalena Medio

Capturado en Cúcuta presunto cabecilla de las disidencias armadas del Magdalena Medio / Foto Policía Nacional

Cúcuta

En una operación de la policía nacional a través de unidades de polícia judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación fue capturado en Cúcuta Alias “Aldemar Ríos’.

Mediante orden judicial las autoridades adelantaron el procedimiento de este hombre señalado de coordinar cinco estructuras criminales y de liderar una organización integrada por más de 200 presuntos integrantes de esa organización.

Según la investigación, utilizaba una fachada de comerciante para evadir la acción de las autoridades y, además, habría sido jefe de una estructura urbana en la ciudad de Barranquilla, hace varios años atrás.

Alias “Aldemar Ríos” habría sido líder del Frente “Martín Caballero” de las disidencias de las Farc en los departamentos de Atlántico y Bolívar, en la Costa Atlántica.

Según las autoridades judiciales esta persona esta requerido por los delitos de secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión.

Con este resultado, se advierte por parte de los investigadores que se afecta su presunta capacidad de coordinación territorial y de ejecución de actividades delictivas en las regiones del Magdalena Medio y Catatumbo.

El capturado fue dejado a órdenes de la autoridad competente.