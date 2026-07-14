Santos pide a Abelardo retomar camino de implementación del Acuerdo de Paz: como política de Estado

Colombia cumple 10 años de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 y estructurado para dar garantías a todas las víctimas del conflicto armado en nuestro país.

Hoy en el marco del Congreso Internacional ‘10 años del Acuerdo de Paz’, el exmandatario hizo un llamado al Gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación.

“No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, dijo.

Durante su intervención, el Nobel de Paz habló sobre la importancia de desvirtuar la idea de que el Acuerdo de Paz, es responsable de la inseguridad que vive hoy Colombia ante el recrudecimiento de los grupos armados.

“Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. (...) Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarle el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo“, ratificó.

El expresidente señaló también que el fracaso no es del acuerdo, sino de quienes han impedido que se implemente de manera integral lo firmado en 2016.