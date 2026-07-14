Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jul 2026 Actualizado 13:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

La actriz Ellen Burstyn recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia

La intérprete, de 93 años, que ha protagonizado más de 150 películas, afirmó sentirse “muy honrada” por la decisión de otorgarle el León de Oro.

La actriz Ellen Burstyn recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia (Photo by Dia Dipasupil/WireImage)

La actriz Ellen Burstyn recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia (Photo by Dia Dipasupil/WireImage) / Dia Dipasupil

La actriz Ellen Burstyn recibirá un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia (Photo by Dia Dipasupil/WireImage)
Añadir Caracol Radio en Google

La actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida principalmente por sus papeles en “El exorcista” y “Alicia ya no vive aquí”, recibirá un premio en reconocimiento a toda su carrera en el Festival de Cine de Venecia de este año, anunciaron los organizadores este martes.

La intérprete, de 93 años, que ha protagonizado más de 150 películas, afirmó sentirse “muy honrada” por la decisión de otorgarle el León de Oro.

“¡Wow! No solo voy a poder viajar a una de mis ciudades favoritas de todo el mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos”, dijo, según el festival.

La edición de este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre y el jurado estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Burstyn saltó a la fama mundial gracias al éxito de la película de William Friedkin de 1973 “El exorcista”, en la que interpretó a la madre de una niña poseída por fuerzas demoníacas.

Posteriormente ganó el Óscar a la mejor actriz por “Alicia ya no vive aquí”, de Martin Scorsese, de 1974, y a lo largo de sus 60 años de carrera como actriz ha recibido numerosos galardones por sus interpretaciones en el cine, el teatro y la televisión.

El director artístico del Festival de Venecia, Alberto Barbera, afirmó que Burstyn es “una actriz de una intensidad y una autenticidad excepcionales”.

Ha aportado “profundidad y complejidad a personajes femeninos inolvidables que encarnan las contradicciones y transformaciones de la mujer contemporánea”, añadió.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir