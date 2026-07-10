“Quiero ser positiva, pero no creo que regrese”: víctima de las Farc por viaje de Rodrigo Londoño

“Quiero ser positiva, pero no creo que regrese”: víctima de las Farc por permiso a Rodrigo Londoño

Lorena Murcia, víctima de las Farc y quien fue reclutada por la extinta guerrilla, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca del permiso que la dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, para viajar a España y reportarse de nuevo en Colombia el 14 de julio.

Lea aquí: Rodrigo Londoño pide al presidente electo Abelardo De la Espriella respetar el Acuerdo de Paz

“Mucha preocupación es el sentir de las víctimas de este grupo terrorista porque no nos han dado ninguna garantía de verdad, justicia y menos de reparación. Que él se pueda ir del país cada vez que se le da la gana la es muy preocupante”, dijo.

Aseguró que, “ya que no hay penas” para los antiguos líderes de las Farc, necesitan que se presenten ante la justicia, en este caso la JEP, por los delitos de lesa humanidad.

“Quiero ser positiva de que va a regresar, pero creo que no. Sabe que con el gobierno de Abelardo no tendrá las cosas tan fáciles. Las víctimas estamos convencidas de que por fin las víctimas seremos escuchadas como corresponde. Este bandido no regresará. Es preocupante”, afirmó.

¿Rodrigo Londoño está buscando asilo en España?

“Lo que vemos y ha pasado siempre con la JEP es que son el brazo de la justicia que le garantizaba a ellos la impunidad total que buscaban con el acuerdo de La Habana”, indicó.

Señaló también que el permiso que le concedieron a Londoño se dio para protegerlo.

Escuche la entrevista completa aquí: