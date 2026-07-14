Presidente electo da ultimátum a otros jefes guerrilleros para que se sometan a la justicia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella conminó a dos jefes del frente de guerra nororiental de la guerrilla del ELN para que se sometan a la justicia; al final de una reunión del empalme territorial en Bucaramanga, el mandatario entrante hizo un llamado a los alias del “Zorrito” y “Osvael” de los frentes Camilo Torres Restrepo y Efraín Pabón para que se entreguen a las autoridades.

“Tienen pocos días, menos de un mes para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja. Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza”, expresó al final de la primera evaluación de las necesidades de la región tras haber resultado electo en los comicios del pasado 21 de junio.

El presidente dijo que llegará a revisar cuentas porque “recibe un país destruido en muchos aspectos, pero sobre todo fiscal y financieramente”. Adelantó que una vez defina qué hay les dirá a los alcaldes y al gobernador “sin que medie una mentira qué se puede y qué no se puede hacer" en materia de obras.

En su intervención, luego de la cita con los mandatarios locales, el nuevo jefe de Estado reiteró que “ejecutará el presupuesto desde las regiones, despachando una semana desde cada departamento. Me iré rotando; aquí me tendrán”.

De la Espriella estuvo acompañado en Bucaramanga por los designados ministros del Interior, Rodrigo Lara y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de la capital de Santander.