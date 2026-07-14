El Piloto Óscar Tunjo amplió su liderato en el IMSA con victoria y podio en Canadá

El piloto colombiano Óscar Tunjo firmó otro fin de semana sobresaliente en el Campeonato IMSA VP Racing SportsCar Challenge 2026, al conseguir una victoria y un segundo lugar en el Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario (Canadá), ampliando su ventaja en el liderato del campeonato.

Al volante del prototipo del Gebhardt Motorsport, el caleño volvió a demostrar su regularidad en uno de los circuitos más rápidos y exigentes de Norteamérica. Tunjo se impuso en la primera carrera del fin de semana, disputada el sábado, y finalizó segundo en la prueba dominical, sumando puntos clave en la lucha por el título.

Con estos resultados, el colombiano acumula seis victorias y once podios en once carreras, cifras que consolidan la mejor temporada internacional de su carrera deportiva y lo mantienen como uno de los principales favoritos para conquistar el campeonato.

“Muy feliz con los resultados del fin de semana en Canadá. Fue un gran trabajo de todo el equipo en un circuito muy difícil y exigente. Conseguimos sumar una victoria, un segundo lugar y puntos muy importantes para ampliar el liderato del campeonato”, aseguró Tunjo.

El piloto también agradeció el respaldo de su equipo, patrocinadores y aficionados, destacando que continuará trabajando para mantener el nivel mostrado durante toda la temporada.

La actividad internacional de Óscar Tunjo continuará los 1 y 2 de agosto, cuando dispute una nueva fecha del Prototype Cup Europe en el histórico Autódromo Nacional de Monza, en Italia. Posteriormente regresará a Estados Unidos para competir en Road America, donde defenderá el liderato del IMSA VP Racing SportsCar Challenge y seguirá persiguiendo el título de la temporada 2026.