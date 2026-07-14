Ocho capturas y 327 comparendos impuestos dejan operativos de la Policía en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles del balance que dejó la operatividad de las autoridades durante el puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá.

Según el reporte, se materializó la captura de 8 personas las cuales fueron en flagrancia por delitos como Lesiones personales, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y/o municiones, violencia intrafamiliar; entre otros.

Por otra parte, se incautaron 176 armas cortopunzantes, 2 armas de fuego, un arma traumática, la recuperación de un motocicleta y la incautación de más de 600 gramos de estupefacientes.

“En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se impusieron 327 órdenes de comparendo. De estas, 176 por portar armas blancas, 23 por consumir, portar, o comercializar sustancias psicoactivas, 49 por riñas y 47 por irrespeto a las autoridades de policía”, reveló el coronel, Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué encargado.

Por su parte, en la línea de emergencias 123 se atendieron 2.447 llamadas, entre las que se destacaron 122 reportes por riña y 20 casos de violencia intrafamiliar.