Tolima pide apoyo al Gobierno Nacional para atender devastadores incendios forestales

Ibagué

El Tolima es el departamento más afectado en Colombia por los incendios forestales que han consumido más de mil hectáreas y tiene casi toda la región en alerta roja reveló Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación del Tolima.

“Podríamos decir que el departamento del Tolima es uno de los más afectados, la situación que estamos viviendo es realmente preocupante, solo en los últimos dos días se han presentado 12 incendios forestales y durante el fin de semana fueron 68, es algo que pone en alerta roja al Tolima”, dijo Ericka Lozano.

La funcionaria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinde apoyo a la región, pero además denunció que en la actualidad están esperando $1.200 millones del UNGRD para el fortalecimiento de las capacidades en la región, pero los dineros están parados por falta de voluntad.

“Tenemos detenido una adición al fortalecimiento que están en la Fiduprevisora, necesitamos el apoyo para el fortalecimiento de los organismos de socorro para poder enfrentar este fenómeno del niño”, dijo la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Por otra parte, sostuvo que se requieren elementos para la protección de los bomberos y vehículos que permita atender las emergencias en los tiempos de respuesta adecuados.

“Necesitamos todo el apoyo para que nuestros organismos de socorro puedan brindar el apoyo y si es necesario fortalecer a las juntas de acción comunal con elementos que le permitan atender de primera mano los incidentes que se registren”, resaltó.

La funcionaria destacó que los meses más duros del fenómenos del niño comenzarán a sentirse desde el mes de septiembre hasta le primer bimestre del 2027.

El reporte del IDEAM indica que en el Tolima hay 36 municipios en alerta roja por probabilidad de incendios forestales, además de 11 en alerta naranja lo que aumenta el riesgo.

Dato: la Procuraduría investiga a los alcaldes de los municipios en los que no se han firmado acuerdos con los cuerpos oficiales de bomberos.