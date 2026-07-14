Cierran temporalmente ocho establecimientos de comercio en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante el fin de semana la Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana realizaron operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio nocturnos ubicados en la comuna 7 encontrando que 8 no cumplían con la normatividad vigente por lo que se les suspendió su operación.

“Realizamos estos operativos para verificar que los establecimientos cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Encontramos algunos locales que no contaban con el uso de suelo adecuado y por eso se adelantaron las medidas correspondientes. Nuestro compromiso es proteger la convivencia y la tranquilidad de los ibaguereños”, dijo Ferney Esquivel, director de Justicia Municipal.

Durante la jornada también se atendieron quejas ciudadanas relacionadas con la perturbación de la tranquilidad en este sector de la ciudad por parte de establecimientos de comercio que no respetan la normatividad vigente.

“Como resultado de este trabajo conjunto fueron suspendidos temporalmente ocho establecimientos de comercio que incumplían la normatividad. Continuaremos realizando estos controles para garantizar la seguridad y la sana convivencia en Ibagué”, mencionó el intendente Nicolás Solano, de la Policía Metropolitana.

Los ciudadanos pueden hacer cualquier denuncia sobre situaciones que afecten la convivencia, aportando las respectivas evidencias a través del correo electrónico descongestionurbana.ambiental@ibague.gov.co.