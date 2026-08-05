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05 ago 2026 Actualizado 11:51

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Un hombre es señalado de agredir sexualmente a sus dos hijastras en Ibagué

Según la Fiscalía, esta persona al parecer se aprovechaba de los momentos en los que las menores de edad se encontraban solas en la vivienda en las que convivía con la mamá de ellas.

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Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, de 39 años, que según la investigación agredió sexualmente a sus hijastras, menores de edad, entre julio de 2019 y julio de 2020, en Ibagué.

Según la Fiscalía, se evidenció que el hombre aprovechaba los momentos a solas con las hijas de su compañera sentimental, de 8 y 11 años para la época de los hechos, para someterlas a toda clase de vejámenes sexuales.

“Dichas agresiones ocurrieron en varias oportunidades, en diferentes inmuebles de Ibagué, donde convivieron víctimas y victimarios. Dichas agresiones ocurrieron en varias oportunidades, en diferentes inmuebles de Ibagué, donde convivieron víctimas y victimario”, reveló la Fiscalía.

Finalmente, los Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en el municipio de Lérida, Tolima.

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