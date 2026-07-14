¿Demoras en la adjudicación de una interventoría afectará las obras de la avenida Ambalá en Ibagué?

Ibagué

Desde el Concejo de Ibagué advirtieron que las demoras en la adjudicación de la interventoría y en la legalización del contrato de pavimentación de la avenida Ambalá por parte de la Gobernación del Tolima afectará el cumplimiento del cronograma.

“Una de las preocupaciones es que la Gobernación del Tolima no ha adjudicado el contrato de interventoría y el contrato de obra no tiene acta de inicio, no hay perfeccionamiento y nos preocupa porque ellos deben pavimentar la avenida Ambalá desde la calle 125 hasta la 179”, dijo Camilo Tavera, concejal del Partido Político Mira.

Tavera sostuvo que, para poder cumplir con los tiempos establecidos, se necesita que la Gobernación del Tolima trabaje al mismo ritmo al que va la Alcaldía de Ibagué.

“Mientras que la Alcaldía ya inicio obras, la obra va a buen ritmo en lo que corresponde a los cronogramas, se están invirtiendo unos importantes recursos para poder recuperar esta vía que es de vital importancia para la ciudad”, dijo Tavera.

El cabildante sostuvo que lo que preocupa es que ya se avanza con las obras de cambio de alcantarillado por parte de la Alcaldía desde la calle 179 hasta la 125 sin que la Gobernación haya adjudicado el contrato de interventoría de la pavimentación.

Finalmente, sostuvo que los comerciantes, la comunidad y en general los habitantes de la comuna 7 están preocupados por el cumplimiento de los tiempos de los cronogramas de obra por la afectación que esto genera a la economía de la zona norte de la capital del Tolima.

Dato: en el proyecto la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima invierten más de $70 mil millones.