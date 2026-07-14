Hacían gestos y sonidos de simio: entrenador denuncia racismo en torneo de baloncesto en Bucaramanga

Un presunto caso de racismo se habría presentado durante un torneo de baloncesto disputado en el Parque de los Niños, en Bucaramanga. Jordan Jesús Barrios Fernández, reconocido entrenador de baloncesto en la ciudad, denunció que fue víctima de gestos y expresiones discriminatorias mientras participaba en la final de un campeonato entre padres de familia de diferentes escuelas deportivas.

Según relató Barrios, los hechos ocurrieron cuando el partido se encontraba en sus últimos minutos y su equipo tomaba ventaja en el marcador. En ese momento, asegura que un grupo de personas ubicadas en la tribuna comenzó a imitar sonidos y movimientos de simio cada vez que él recibía el balón.

“Cada vez que yo cogía el balón, los papás que estaban en la tribuna hacían gestos de simio, hacían sonidos y bailaban como simio. Yo realmente no me había dado cuenta de que era conmigo; quien se percató fue mi esposa, que incluso alcanzó a grabar lo ocurrido”, afirmó.

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El entrenador explicó que prefiere no revelar el nombre de la escuela deportiva de donde, según él, provenían los asistentes involucrados, con el fin de evitar confrontaciones y porque su interés principal es rechazar este tipo de comportamientos.

Jesús Barrios señaló que la situación continuó incluso después de terminado el encuentro. Mientras abandonaba el escenario deportivo junto a su familia, asegura que uno de los asistentes volvió a hacerle el mismo gesto.

“Yo iba saliendo en mi carro con mis hijos y mi esposa, y un papá se atravesó e hizo nuevamente el gesto de simio. Ahí confirmé que sí era conmigo”, manifestó.

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El entrenador lamentó que sus hijos presenciaran lo ocurrido y advirtió que este tipo de conductas no deben normalizarse en escenarios deportivos, especialmente cuando se trata de actividades en las que participan familias y menores de edad.

"Creo que hay que levantar la voz antes de que sea algo más grave“, concluyó Barrios, al insistir en la necesidad de rechazar cualquier acto de discriminación dentro y fuera de las canchas.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento por parte de los organizadores del torneo o de la escuela deportiva señalada de manera reservada por el denunciante. El caso quedó registrado en videos que, según Barrios, fueron grabados por su esposa, aunque por ahora decidió no hacerlos públicos.