Alcalde anuncia avances para lograr modernizar cámaras de seguridad

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta anunciaron que el proyecto para modernizar el sistema de cámaras en la ciudad avanza a buen ritmo

El alcalde de la ciudad Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “en este momento estamos tirando la fibra óptica y esperamos ya en tres meses terminar teniendo en cuenta el trabajo dispendioso que se necesita para sacar adelante el proyecto”.

Dijo el mandatario municipal que “las cámaras de seguridad para Cúcuta son mil novecientas y en ese sentido estamos proyectando la puesta en marcha de las mismas en el mes de diciembre”.

El alcalde destacó el esfuerzo que se ha hecho para sacar adelante esta iniciativa “estamos convencidos que esto contribuirá a la disminución de los delitos de mayor impacto y también generará confianza en la ciudadanía”.

Finalmente el funcionario destacó el trabajo de las autoridades que han logrado avanzar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.