Gobernador de Córdoba exigió celeridad para esclarecer caso de feminicidio en San Antero

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, exigió celeridad para esclarecer un caso de feminicidio registrado en el municipio de San Antero, zona costera del departamento, donde una mujer fue atacada con arma blanca. El hecho se habría presentado en la madrugada del 13 de julio.

De acuerdo con el mandatario departamental, la víctima habría sido identificada como Yanelis Medina Ladeuth.

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“Condenamos el feminicidio de la joven Nayelis Medina Ladeuth en el municipio de San Antero. Este hecho hoy enluta a nuestro departamento y nos llena de dolor, porque ninguna forma de violencia puede arrebatar lo más sagrado: la vida”, dijo el mandatario departamental.

“Pedimos a las autoridades actuar con celeridad para esclarecer los hechos y que el responsable responda ante la justicia. A las mujeres queremos decirles que no están solas. En la Casa Refugio podrán encontrar un lugar seguro al que pueden acudir si sienten que su vida o integridad están en riesgo”, agregó el gobernador Zuleta.

Por su parte, la Alcaldía de San Antero emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó “rechazo y consternación ante el presunto feminicidio. Es un hecho que afecta profundamente a nuestra comunidad y constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres”.

De acuerdo con información preliminar suministrada a este medio, el presunto agresor sería la expareja de la víctima.

Caracol Radio consultó con las autoridades de Policía en Córdoba, pero aún no se pronuncian oficialmente sobre el caso. Mientras, crece la preocupación en esta sección del país, donde hay un reporte de cuatro mujeres asesinadas en lo corrido del año 2026.