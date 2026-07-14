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14 jul 2026 Actualizado 14:12

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Este 14 de julio inician cierres temporales en la vía Montería – Puerto Rey en Córdoba

Los cierres viales se darán entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., hasta el próximo 17 de julio

Este 14 de julio inician cierres temporales en la vía Montería – Puerto Rey en Córdoba. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Este 14 de julio inician cierres temporales en la vía Montería – Puerto Rey en Córdoba. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Este 14 de julio inician cierres temporales en la vía Montería – Puerto Rey en Córdoba. Foto: prensa Aguas de Córdoba.
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Aguas de Córdoba informó que la ejecución del proyecto “Construcción de la nueva línea de impulsión desde la PTAP hasta el tanque de Aguas Vivas del Acueducto Regional Costanero”, haría necesarios los cierres viales entre el 14 y el 17 de julio, en el horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., a la altura de La Caimanera, sobre la vía Montería – Puerto Rey, Los Córdobas.

Durante este periodo, se han definido las siguientes rutas alternas para garantizar la movilidad de los usuarios:

Más información

*Sentido Puerto Rey–Montería: Las Cruces – Santa Lucía – Pelayo – Cereté – Montería.

*Sentido Montería – Puerto Rey: Montería – Cereté – Pelayo – Santa Lucía – Las Cruces.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad e invitamos a los conductores a programar sus desplazamientos y atender las indicaciones del personal autorizado, mientras avanzan estas obras que contribuirán al fortalecimiento del servicio de agua potable en el departamento”, expresó la administración departamental.

El acueducto costanero es esperado hace más de 8 años y buscaría beneficiar con agua potable a los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas. Según Aguas de Córdoba, la obra iría en un 91% de ejecución.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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