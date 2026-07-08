Anuncian cierres viales temporales por obras del acueducto costanero en Córdoba

Montería

La empresa Aguas de Córdoba informó que la construcción de la nueva línea de impulsión desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) hasta el tanque de Aguas Vivas del acueducto costanero, haría necesario los cierres viales temporales en la ruta Puerto Rey – Montería.

“En la fase final del proyecto, se hace necesario adelantar el izaje e instalación de dos estructuras metálicas tipo cercha, diseñadas para soportar tubería de 16 pulgadas sobre dos cuerpos de agua. Estas maniobras, que requieren condiciones especiales de seguridad y logística, implican la implementación de cierres viales temporales en la vía Puerto Rey – Montería, a la altura del sector La Caimanera”. Detalló Aguas de Córdoba.

Los cierres se realizarían entre el 14 y el 17 de julio de 2026, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con apertura diaria para el tránsito vehicular a partir de las 2:00 p.m. El viernes, 17 de julio, se realizaría la apertura definitiva de la vía en ese mismo horario.

“Esta obra, desarrollada en el marco del Contrato No. 179-2022 con el Consorcio H2O 2022, representa una intervención estratégica para fortalecer el suministro de agua potable en la región costanera del departamento, beneficiando a miles de familias con un servicio más eficiente, continuo y de mejor calidad”, agregó Aguas de Córdoba.

Vías alternas durante los trabajos:

“Con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios durante los días de intervención, se han dispuesto rutas alternas. Para quienes se desplacen en sentido Puerto Rey – Montería, podrán tomar la ruta Las Cruces – Santa Lucía – Pelayo – Cereté – Montería. En sentido contrario, Montería – Puerto Rey, la ruta habilitada será Montería – Cereté – Pelayo – Santa Lucía – Las Cruces”, indicaron las autoridades.

Según Aguas de Córdoba, la obra que beneficiaría a los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, iría en un 91,15% de avance.