Encuentran los cuerpos de los ibaguereños que habían desaparecido tras terremotos en Venezuela

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Laura Franco Triviño, confirmó que fueron encontrados los cuerpos de su prima Karol Vanesa Vallejo Tribiño de 21 años, su hijo Santiago López Vallejo de 3 años y el esposo Rafael López Solorzano quienes estaban desaparecidos en Venezuela desde el pasado 24 de junio cuando se registraron dos terremotos.

“El suegro de ella encontró los cuerpos debajo de los escombros, estaban todos, mi prima, su hijo, el esposo y los otros hijos del suegro de ella”, dijo Laura Franco Triviño.

Según Laura Franco, ahora viene el proceso para traer los restos mortales de sus familiares, paso en el que hacen un llamado al Gobierno Nacional para que les apoye en este momento complicado.

“En un proceso muy largo, empezando que es muy difícil ingresar a Venezuela por lo que está sucediendo, estamos mirando a ver que solución encontramos para poder repatriarlos”, dijo Franco Triviño.

La historia

Karol Vanesa Vallejo Tribiño se encontraba en el vecino país visitando a la familia de su esposo Rafael López Solorzano, al momento de los dos terremotos que se registraron en la tarde del miércoles 24 de junio se encontraban en la zona de La Guaira al interior del edificio Torre OPP 27, estructura que colapsó.