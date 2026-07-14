Conservadores del Tolima cierran filas alrededor de una eventual candidatura de Óscar Barreto

Tolima

Una reunión en el municipio de Villahermosa se convirtió en el escenario para despejar los rumores sobre una posible candidatura a la Gobernación del Tolima del líder natural del Partido Conservador en el departamento, el exsenador y dos veces gobernador, Óscar Barreto Quiroga.

Los rumores se despejaron tras las declaraciones del también exgobernador del Tolima y fiel escudero de Barreto, Ricardo Orozco Valero, quien aseguró que la última palabra para elegir al candidato del ‘barretismo’ la tendrá el jefe de la misma organización política.

Ante los deseos de Orozco y del diputado Giovanny Molina de aspirar a la Gobernación del Tolima, ambos coincidieron en que el candidato será Óscar Barreto si así lo decide el líder dirigente conservador.

“En una charla con Giovanny decidimos que lo que Óscar Barreto defina en temas de Gobernación lo vamos a acatar. Lo que él defina, tanto yo como Giovanny Molina, lo vamos a acatar y vamos a ayudar. Esta es una organización, es un bien general, no un tema individual”, manifestó Orozco.

Así pues, todo apunta a que Barreto se lanzaría por un tercer período a la Gobernación del Tolima, de considerar necesaria su presencia en el tarjetón ante posibles contendores de peso, como el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, también hay tensiones al interior del Partido Conservador por otra estructura política que, al parecer, se escindiría o desprendería del mismo ‘barretismo’. Se trata de la organización que empieza a conformarse alrededor de la figura de la hoy gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien llegó al poder con el respaldo del barretismo y su jefe político, el exsenador Barreto.

Ambas estructuras conservadoras buscan por todos los medios despejar los rumores sobre la división al interior del partido, aunque cada vez es más notoria la independencia política de Matiz frente a Barreto. De hecho, la estructura de la gobernadora tendría como candidato a la Gobernación al exsecretario de Agricultura, Fernando Borja.

El exfuncionario de la Gobernación le indicó en su momento a Caracol Radio que pretende aspirar en 2027, aunque su candidatura genera incomodidad en el otro sector conservador.

Así pues, se perfilan por lo menos tres candidaturas para la Gobernación del Tolima: dos del Partido Conservador y una del Pacto Histórico.