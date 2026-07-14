Duro golpe a la minería ilegal y a la economía de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima

Tolima

El Ejército capturó a siete personas y frenó la explotación mensual de $1.653 millones de oro ilegal que fortalecían la economía de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima.

Según el teniente coronel Hernán Darío Baquero, comandante del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo, en los operativos desarrollados en los municipios de Chaparral y Coyaima se impactaron las finanzas del Bloque Occidental Comandante Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC.

“Con este resultado operacional se logra una afectación a las economías ilícitas en $462 millones en maquinaria; así mismo, se frena una capacidad de extracción estimada en 3.000 gramos de oro al mes”, dijo el teniente coronel Hernán Darío Baquero.

En la operación incautaron maquinaria, combustible y otros elementos utilizados para la extracción ilícita de oro en el sur del departamento afectando el medio ambiente.

Las personas capturadas y la maquinaria incautada quedó a disposición de la autoridad competente por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona del Tolima.

Las unidades de producción tenían una capacidad de extracción estimada en 3.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el comercio formal asciende a 1.653 millones que dejaran de llegar a fortalecer la economía de las disidencias de las FARC.

“Los soldados de la Sexta Brigada logran mitigar una grave afectación a los recursos naturales de la región, también frena la degradación de la capa vegetal, la remoción indiscriminada de subsuelo y la contaminación de fuentes hídricas locales, por el potencial vertimiento de hidrocarburos y sedimentos pesados, deteniendo el daño ecológico a largo plazo en el ecosistema”, puntualizó comandante del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo.