Incendió estructural arrasó con una fábrica de plásticos en Ibagué

Ibagué

Los organismos de socorro de Ibagué atendieron incendio estructural que consumió una fábrica de plástico y amenazó con arrasar varias viviendas en la vereda La Murraposa, corregimiento de El Salado.

Una de las hipótesis que se maneja es que al aparecer la explosión de un transformador que estaba ubicado en la parte de atrás de la bodega ocasionó que iniciará la conflagración que se extendió rápidamente por el material inflamable que allí guardaban.

“En la parte de atrás había un transformador, explotó, salieron chispas y eso ocasionó que el incendio comenzara, entre varias personas intentamos apagarlo, pero rápidamente se propagó, en la zona hay varias fincas y están en riesgo”, dijo una de las habitantes del sector.

La conflagración que se registró en la mañana del lunes 13 de julio, estuvo a punto de arrasar con viviendas que se encuentran a un costado situación que ocasionó una mayor preocupación entre los habitantes del sector.

Por su parte, Miguel Vargas, director del Cuerpo Oficial de Bomberos, aseguró que el incendio estructural se extendió rápidamente porque en la bodega había elementos como fibras y plásticos.

“Nos encontramos la finca El Mirador Los Caballos donde se presentó la emergencia que fue atendida en un trabajo articulado con la Cruz Rojas, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Oficiales, como también la Policía e integrantes de la Secretaría de Movilidad”, destacó Miguel Vargas, director del Cuerpo Oficial de Bomberos.

En el lugar de la conflagración fueron atendidos varios integrantes de los organismos de socorro que resultaron afectados por la fuerza de las llamas, al igual que algunas personas de la comunidad que presentaron lesiones de primer grado y golpeados por la inhalación de humo.

Dato: los bomberos de Ibagué han atendido en lo corrido del año 2026 más de 5 mil emergencias. De ellas 1.060 por incendios forestales y 491 por conflagraciones estructurales y vehiculares.