Dos policías heridos y tres establecimientos afectados durante atentado en Fundación, Magdalena

Magdalena

En el municipio de Fundación se presentó un atentado que dejó como saldo dos policías heridos y 3 establecimientos comerciales afectados, según la información entregada por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, el hecho sería atribuido a alias ‘Robincito’, cabecilla del grupo armado ‘Los Primos’. Ante lo ocurrido la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el atentado perpetrado contra la Fuerza Pública.

“Lo sucedido demuestra una realidad que el Gobierno Nacional y el Inpec no pueden seguir ignorando. No es aceptable que un delincuente continúe coordinando atentados, extorsiones y amenazas desde prisión, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía y de los integrantes de la Fuerza Pública”, expresó la gobernadora.

“El Estado debe garantizar que las cárceles cumplan su función. No pueden seguir operando como centros desde donde se planifican delitos mientras las autoridades tienen la responsabilidad de impedirlo”, sostuvo.

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En ese sentido, solicitó al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la dirección del Inpec intervenir de manera inmediata el centro penitenciario donde está alias ‘Robincito’.

“Los magdalenenses exigen decisiones firmes, autoridad y resultados. Cada atentado ordenado desde una cárcel representa un nuevo desafío para la seguridad y una situación que no admite más excusas”, concluyó la mandataria.