Desarticulan red que enviaba cocaína en vuelos privados desde Santa Marta

Santa Marta

En una operación conjunta internacional judicial, la Policía Nacional —a través de la Interpol—, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) desmantelaron una red criminal en Santa Marta. El operativo blindado dejó como resultado la captura de 6 ciudadanos colombianos solicitados en extradición por cortes estadounidenses, acusados de instrumentalizar la aviación privada para el tráfico a gran escala de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la estructura criminal habría establecido un sofisticado sistema para sacar cargamentos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, utilizando aeronaves privadas como medio para transportar la droga hacia territorio estadounidense, evitando así los controles tradicionales de las autoridades.

Según el expediente investigativo, uno de los capturados, conocido con el alias de ‘Conde’, habría aprovechado el cargo que desempeñaba como supervisor de seguridad aeroportuaria para facilitar el ingreso clandestino de la droga hasta las aeronaves privadas. Entre tanto, alias ‘Barbas’ sería el presunto encargado de coordinar la producción, almacenamiento y logística de los envíos internacionales.

Las pesquisas comenzaron durante el año 2024 y se extendieron por varios meses. Durante ese tiempo, investigadores de la Dijín desarrollaron labores de inteligencia, seguimientos, infiltraciones mediante un agente encubierto y el apoyo de fuentes humanas, elementos que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la estructura y reunir el material probatorio que sustentó las órdenes de captura emitidas por la justicia estadounidense.

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De igual manera, las autoridades establecieron que esta organización tendría relación con la denominada Operación Ohio, procedimiento mediante el cual fueron incautados 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y capturadas tres personas en flagrancia.

Los 6 detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la ciudad de Bogotá, donde quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Se espera que en las próximas semanas se surtan las notificaciones diplomáticas correspondientes y se avale su extradición exprés hacia los Estados Unidos para que respondan ante una corte federal por cargos federales de narcotráfico.