Como una “retaliación política” calificó Pedro José Suárez Vacca condena de la Corte Suprema

Pedro José Suárez Vacca anunció que impugnará el fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema que lo condenó a una pena de 68 meses y 24 días de prisión

Boyacá

En un comunicado el Representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca anunció que impugnará el fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema que lo condenó a una pena de 68 meses y 24 días de prisión por prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja entre 2008 y 2009 y le concedió y luego mantuvo la prisión domiciliaria a favor de Lelio Nevardo Avila Santana condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro simple, pese a que la Ley 750 de 2002 excluía expresamente ese beneficio para quienes hubieran sido condenados por este último delito.

El congresista que se quemó en las elecciones del 8 de marzo aseguró que el proceso judicial, “tuvo origen en unos actos de retaliación política de personas con alto poder económico y político de la extrema derecha de nuestro país, que al tenor de pruebas obrantes en el expediente demuestran corresponder a actos de odio y venganza, como consecuencia de la sanción disciplinaria impuesta al entonces ministro de Justicia y del Interior del gobierno del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos, quien fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, por lo que hoy pretenden darle la razón en un debate que ya fue decidido por todas las instancias judiciales y disciplinarias en mi favor”.

Con el Representante del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca ya son dos los congresistas de Boyacá condenados en primera instancia por la Corte Suprema.

Recordemos que en fallo del 25 de marzo de este año fue condenado el senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés a una pena de 279 meses y 8 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.