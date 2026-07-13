Alcalde de Villa de Leyva enfrentará audiencia de acusación por presunta concusión

Villa de Leyva

El próximo 17 de julio de 2026 está programada la audiencia de acusación contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, y el publicista Juan Camilo Sánchez Torres, quienes fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de exigencias económicas irregulares.

El ente acusador radicó un escrito de acusación de 25 páginas que incluye más de un centenar de elementos materiales probatorios y evidencias con las que buscará demostrar ante un juez la presunta responsabilidad de los procesados.

Entre las pruebas recopiladas por la Fiscalía figuran conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios, informes periciales y otros elementos obtenidos durante la investigación.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el alcalde de Villa de Leyva habría exigido una suma superior a los 100 millones de pesos, equivalente al 20 % del valor de la ampliación de una licencia de construcción solicitada por la empresa San Jacinto de Nelvic SAS para desarrollar una vivienda de gran tamaño en la vereda Sábana, en jurisdicción de Villa de Leyva.

La investigación tomó fuerza tras conocerse grabaciones de llamadas realizadas en marzo de 2026, en las que, de acuerdo con la Fiscalía, el mandatario presuntamente solicitaba ese dinero a cambio de omitir y archivar procesos sancionatorios relacionados con supuestas irregularidades ambientales y patrimoniales detectadas en el proyecto de construcción de la empresaria María Victoria Solarte.

De acuerdo con la investigación, tras la negativa de la empresaria a acceder a las presuntas exigencias, la Inspección de Policía de Villa de Leyva expidió la Resolución No. 025 del 11 de abril de 2026, mediante la cual ordenó una multa de 232 millones de pesos, la demolición de 5.200 metros cuadrados de obra y el restablecimiento de la afectación ambiental.

Posteriormente, la empresaria presentó una denuncia ante las autoridades. Como resultado de las actuaciones investigativas, el 7 de mayo de 2026 el alcalde fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Un día después, un juez legalizó su captura y la Fiscalía le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Más adelante, el 20 de mayo, una juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Inicialmente se ordenó su reclusión en la cárcel La Picota; sin embargo, por solicitud de su defensa, fue trasladado a la Escuela de Postgrados de la Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en Bogotá.

El proceso también alcanzó al publicista Juan Camilo Sánchez Torres, quien fue imputado el pasado 4 de julio de 2026 por el delito de concusión. Según la Fiscalía, habría sido beneficiado con un contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa San Jacinto de Nelvic SAS, luego de una presunta intermediación irregular del alcalde, quien habría solicitado a la empresaria vincularlo para asesorar el trámite de ampliación de la licencia de construcción.

La investigación sostiene que entre 2025 y 2026 Sánchez Torres habría recibido más de 48 millones de pesos por concepto de honorarios derivados de ese contrato.

Durante la audiencia de acusación, los procesados tendrán la posibilidad de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, decisión que podría traducirse en una eventual rebaja de pena en caso de una futura condena. Si no aceptan responsabilidad, el proceso avanzará hacia la etapa de juicio, donde la Fiscalía deberá demostrar sus acusaciones y la defensa podrá controvertir las pruebas y ejercer plenamente su derecho de defensa.

Escrito de acusación contra Víctor Alfonso Gamboa. Ampliar Escrito de acusación contra Víctor Alfonso Gamboa. Cerrar

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