Galán entregó 29 nuevos tramos viales en la Zona Industrial de Puente Aranda

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregaron 29 nuevos segmentos viales en las zonas industriales de Puente Aranda. Con esta intervención ya son 50 las vías habilitadas en esta localidad como parte del proyecto de valorización.

Durante la entrega, el mandatario recordó que esta obra debía estar terminada desde 2023, luego de haber sido contratada en 2021. Sin embargo, aseguró que: “Al inicio de la administración el proyecto registraba un avance de apenas el 1,94 %, el compromiso del Distrito ha sido ejecutarlo en el menor tiempo posible, con calidad y recuperando la confianza de la ciudadanía”.

El proyecto contempla la intervención de 145 segmentos viales y obras de espacio público en las zonas industriales de Puente Aranda y Montevideo, distribuidas en cinco grupos. Con la entrega de este nuevo frente de obra, ya están finalizados y en funcionamiento los grupos 1 y 4, que representan 50 segmentos viales al servicio de la comunidad. Además, el director del IDU anunció que la meta para este año es entregar otros 30 segmentos viales.

Las obras del grupo 4 beneficiarán a más de 34.500 personas e incluyen la construcción de más de 22.000 metros cuadrados de espacio público, con nuevas zonas verdes, jardinería y la siembra de 71 árboles de diferentes especies. Paralelamente, se adelanta la modernización y ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado, servicios públicos y telecomunicaciones para garantizar una infraestructura más eficiente y evitar futuras afectaciones a la comunidad.