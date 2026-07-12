Capturan a dos hombres tras el hurto de un vehículo de plataforma en Bogotá

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron capturados tras solicitar un servicio en una plataforma de conductores particulas haciéndose pasar por pasajeros, una vez iniciado el recorrido, lo intimidaron con un arma traumática para hurtard el vehículo. Sin embargo, el conductor logró pedir ayuda, lo que permitió que ciudadanos del sector intervinieran y evitaran la huida de los sospechosos.

Durante el procedimiento fue incautada un arma traumática con siete cartuchos, que habría sido utilizada para cometer el delito.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos correspondientes. De acuerdo con las autoridades, ambos registran antecedentes judiciales por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Un juez les impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.