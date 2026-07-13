“En ningún momento asumí la vocería del presidente electo”: Charles Chapman a Abelardo

La carta de Charles Chapman al presidente electo Abelardo De La Espriella

POLÍTICA

Charles Chapman, el abogado que hasta hace unas horas hacía parte del equipo de empalme del Gobierno electo de Abelardo de La Espriella, explicó en una carta que nunca afirmó “que el nuevo Gobierno fuera a expedir un decreto para reglamentar el trabajo por horas” y aseguró que, en realidad, lo sacaron de contexto durante una entrevista.

“En ningún momento asumí la vocería del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”, afirmó Chapman en su carta.

El abogado explicó que la entrevista se produjo durante un congreso académico en el que participó como panelista y que no guardaba ninguna relación con la labor que desempeñó como integrante del equipo de empalme. Insistió en que sus afirmaciones fueron estrictamente jurídicas.

Reiteró que la reforma laboral vigente incorporó la posibilidad de cotizar por tiempo parcial, figura que comprende modalidades como semanas, días u horas. “Por ello, resulta improcedente atribuir al nuevo Gobierno una disposición ya existente, como malintencionadamente lo hacen desde el gobierno saliente”.

No obstante, Chapman agradeció al presidente electo la oportunidad de contribuir durante la etapa de transición de gobierno.