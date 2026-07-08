La hoja de ruta tras la suspensión del empalme, según José Manuel Restrepo

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, advirtió que el desconocimiento de un gobierno saliente de uno entrante, elegido democráticamente y donde hubo una voluntad popular reconocida por el CNE, no tiene presentación, “eso no había sucedido en época reciente, ante esto, no nos podemos sentar con un gobierno que ilegítimamente no reconoce al presidente electo, Abelardo de la Espriella”.

Reiteró que durante ocho meses el equipo ha recolectado información de entidades públicas, la ciudadanía, servidores públicos, “seguiremos en esa tarea, acudiremos a derechos petición para que se entregue información y poder gobernar al país de manera ordenada a partir del 7 de agosto”.

Señaló que el gobierno saliente tiene que entender que tiene que salir, “no tiene presentación que no saliera y eso confirmaría que lo que se busca es propiciar un golpe de Estado y eso es inaceptable, hemos hecho un llamado a la resistencia constitucional, a que las instituciones se pronuncien en defensa del mandato del pueblo colombiano y que el gobierno Petro entienda que perdió, que sea un buen perdedor, que defienda la democracia”. Finalmente dijo que en dos semanas estaría completo el gabinete, “hemos trabajado duro, el presidente se ha reunido con muchas personas y el proceso avanza rápido”, advirtió.