Dos hostigamientos a la policía en el Catatumbo

Dos acciones violentas contra la fuerza pública en el Catatumbo, Norte de Santander- Colprensa

Norte de Santander

Las últimas 36 horas en la región del Catatumbo han estado marcadas por una alerta y tensión en la fuerza pública derivadas de situaciones violentas al norte del departamento.

El hecho más reciente se presentó en el corregimiento de Campo Dos donde los uniformados adscritos a esa estación fueron hostigados por un grupo armado.

Las autoridades no reportaron uniformados herido, tan solo impactos en la infraestructura policial desde donde respondieron para salvar su integridad.

Mientras tanto en el municipio de Teorama mientras adelantaban labores de control y seguridad en el casco urbano de la población fueron hostigados por miembros del Eln los patrulleros que adelantaban esa labor.

En esa acción resultó herido el uniformado Javier Enrique Guerrero Polo quien presento una lesión en su pantorrilla derecha, situación que motivó su traslado a la ciudad de Cúcuta.

La fuerza pública en esta zona del país se encuentra en máxima alerta debido a la confrontación que mantienen en el Catatumbo las guerrillas del ELN y las Farc.