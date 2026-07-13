Alcaldes del sur del Tolima piden al gobierno atender la bomba social de la minería ilegal

Tolima

Los alcaldes del sur del Tolima piden al Gobierno Nacional que no los dejen solos con la bomba de tiempo en la que se ha convertido la minería ilegal en esta zona del departamento.

“Nosotros estamos viviendo un problema social con la minería ilegal, daños ambientales irreversibles, población flotante, inseguridad, este es un tema muy complicado”, dijo Helver González, alcalde del municipio de Chaparral, Tolima.

El llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las acciones frente a la minería ilegal se dio en medio de una audiencia pública en la que participaron funcionarios de la Agencia Nacional de Minería.

“Necesitamos que el Estado le haga frente a esta situación, no dejen solos a los alcaldes, nosotros somos los más indefensos en los territorios porque no tenemos las herramientas jurídicas para poder enfrentar un problema tan grande”, destacó el alcalde de Chaparral.

Por otra parte, el mandatario expresó la preocupación de los alcaldes del sur del Tolima porque esta problemática se ha convertido en una bomba social, debido a que supera las capacidades jurídicas y operativas de los gobiernos locales.

“Le corresponde al Estado ayudarnos, pero también enfrentar un problema social porque muchas familias dependen de esta actividad, debe ser un enfoque general que nos permitan avanzar en la explotación, pero respetando a los mineros artesanales”, mencionó.

La audiencia pública reunió a autoridades nacionales, departamentales, alcaldes, líderes sociales, mineros y comunidad en general, con el propósito de analizar la situación minera de la región y construir soluciones conjuntas que permitan proteger el territorio.

Los municipios más afectados con la minería ilegal en el sur del Tolima son Ataco, Chaparral y Coyaima. Poblaciones en las que estas acciones han arrasado con más de 200 hectáreas de bosque y han disparado la violencia.