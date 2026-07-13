Homicidios generan preocupación en Ocaña

Norte de Santander

Este fin de semana se generaron tres homicidios en el municipio de Ocaña y sus alrededores, hecho que provocó alarmas en la ciudadanía frente a las situaciones violentas en que se desencadenaron las acciones.

Los homicidios ocurrieron en cercanías a la UFPS, en la vía La Madera y en la vereda Capitán Largo que conduce al municipio de Abrego.

En el primer hecho un ciudadano de origen venezolano identificado como Daniel Miguel Márquez González quien fue asesinado en un establecimiento mientras departía en ese lugar. El responsable del hecho al parecer huyo de la zona.

En la vereda La madera fue hallado el cuerpo de un hombre baleado identificado como Miguel Daniel Arguelles Martinez oriundo del municipio de Floridablanca, Santander desconociéndose los móviles que rodearon el hecho.

Y en la vereda Capitán Largo fueron atacados padre e hijo identificados como Nelson Sánchez y Andrés Sánchez Jácome quien perdió la vida en un hecho donde desconocidos irrumpieron en la vivienda y les dispararon en repetidas ocasiones.

Por estos hechos, el Comando de La Policía en Norte de Santander designó una comisión especial de policía judicial para esclarecer los hechos en los que perdieron la vida estas tres personas y una más quedo herida.