Asamblea de Norte de Santander pide al nuevo gobierno recuperar la seguridad del Catatumbo

Norte de Santander

Los miembros de la Asamblea de Norte de Santander le pidieron al nuevo gobierno darle prioridad en la agenda a la recuperación de la región del Catatumbo.

La petición la hizo el presidente de la Duma Gregorio Correa al manifestar su preocupación por las constantes alteraciones del orden público que tiene la zona y donde no han parado las confrontaciones entre el ELN y las disidencias armadas a través del frete 33 de las farc.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “hemos sido unos opositores a todo el tema de paz que este gobierno desastroso de Petro trajo a la región. Lo que vimos es que se fortalecieron los grupos armados, los cultivos de coca disparados”.

“El desplazamiento se vivió más en este gobierno, la situación es muy grave en un área donde se perdió el control de las autoridades por esas acciones de los violentos” precisó.

Dijo el presidente de la Asamblea dijo que “no queremos mas violencia, este gobierno permitió dar salvoconductos a las grandes bandas terroristas, trasnacionales nombrándolos gestores de paz para que hagan lo que quieran”.

Finalmente señaló que “esperamos que con la nueva estrategia gubernamental se necesita todo el apoyo a las fuerzas militares de la mano con la inversión social para una zona tan deprimida por culpa de la violencia como es el Catatumbo.