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12 jul 2026 Actualizado 21:49

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Cúcuta

Un policía herido en hostigamiento en el municipio de Teorama

En esa zona del Catatumbo delinque el ELN

Policía herido cuando patrullaba en Teorama. / Foto: Video comunidad.

Policía herido cuando patrullaba en Teorama. / Foto: Video comunidad.

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Norte de Santander

Mientras adelantaban labores de patrullaje, control y seguridad en el casco urbano del municipio de Teorama, miembros de la policía nacional fueron hostigados.

Las autoridades reportaron de manera preliminar que un grupo de patrulleros adelantaba labores preventivas cuando se produjo el hostigamiento a los uniformados.

En el hecho resultó lesionado el patrullero Javier Enrique Guerrero Polo quien fue asistido por sus compañeros y posteriormente por personal médico.

En esa población donde se presentó el hecho violento delinque el Ejercito de Liberación Nacional, Eln, advirtieron las autoridades.

Las autoridades en Norte de Santander se encuentran en máxima alerta ante la tensa situación de violencia que atraviesa el Catatumbo producto de la confrontación entre grupos ilegales.

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