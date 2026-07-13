Gobernador respalda los Bloques de Defensa de Seguridad Urbana

Norte de Santander

El proyecto para recuperar la seguridad en las ciudades y reducir las altas tasas en la comisión de diferentes delitos dentro de la nueva política que trae el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella fue respaldada por el gobernador de Norte de Santander.

El mandatario de los nortesantandereanos William Villamizar dijo a Caracol Radio que “dentro de la nueva estrategia de seguridad que ha planteado el señor presidente esta esa medida, que la recibimos con respeto y con respaldo para avanzar en acciones que permitan recuperar la seguridad ciudadana”.

Indicó el burgomaestre que en ese sentido “las administraciones están abiertas a escuchar las iniciativas que permitan controlas las acciones de los grupos ilegales, bandas, delincuencia y todos esos factores que alteran la tranquilidad de los municipios”.

Manifestó que “esta medida genera grandes expectativas para las regiones que han estado marcadas por la violencia y que desafortunadamente las cifras son desalentadoras por hechos que han alterado el orden público”.

Finalmente manifestó su respaldo al liderazgo que tendrá el ministro de la defensa designado general (r) Jorge Mora para sacar adelante este proyecto en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Cartagena.