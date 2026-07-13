Alcaldes del área metropolitana de Cúcuta reclaman seguridad para la frontera

Cúcuta

Los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta con injerencia en la zona de frontera con Venezuela reclamaron al nuevo gobierno una política efectiva en materia de seguridad para el eje limítrofe.

El alcalde del municipio de Villa del Rosario Camilo Suarez dijo a Caracol Radio que “tenemos grandes expectativas frente a los anuncios que anuncia nuestro nuevo presidente Abelardo de La Espriella”.

Indicó que “existe un paquete de obras como el Distrito de Policía, mayor compromiso de la fuerza pública y del Ejército y acciones que van de la mano a reforzar esas áreas neurálgicas en donde a veces se genera la comisión de delitos”.

Explicó que de la misma manera se mantiene una expectativa frente a la apertura 24 horas de la zona de frontera con Venezuela que tendrá que ser evaluada por las autoridades de los dos países.

“Este proceso sería muy importante para la dinámica comercial, de desarrollo y de relaciones en materia de cooperación para el trabajo de los dos países” indicó el mandatario rosariense.