Gobernación ofrece $50 millones para encontrar al ganadero desaparecido en Rionegro, Santander

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a Oclides Carrillo Hernández, agricultor y ganadero de 60 años que permanece desaparecido desde el pasado viernes en la vereda La Tigra, zona rural del municipio de Rionegro.

Desde que se conoció el caso, la Quinta Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, a través del GAULA, adelantan labores de búsqueda e investigación para establecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero del hombre.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Carrillo Hernández habría sido sacado por la fuerza de su finca por cuatro hombres armados, quienes presuntamente ingresaron al predio, intimidaron a las personas que se encontraban en el lugar y luego huyeron con la víctima en un vehículo.

Con el fin de fortalecer la búsqueda, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información oportuna y veraz que permita localizar al agricultor y ganadero. La administración departamental aseguró que se garantizará absoluta reserva a quienes entreguen datos que contribuyan a la investigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre el paradero de Oclides Carrillo Hernández sea reportada de inmediato a las líneas oficiales del GAULA o de la Policía Nacional.