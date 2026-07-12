Envían 3.500 litros de agua para atender la emergencia en El Cerrito, Santander, tras las lluvias

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander envió 3.500 litros de agua al municipio de El Cerrito para atender a las familias afectadas por la emergencia que dejó sin servicio de acueducto a cerca de 5.000 habitantes, luego de que las lluvias dañaran el acueducto que abastece al municipio.

El director de la entidad, Eduard Sánchez, explicó que esta es la primera ayuda enviada mientras continúan los trabajos para restablecer el servicio de agua.

“Frente a lo sucedido en El Cerrito, enviamos 3.500 litros de agua para atender a estas familias que hoy tienen dificultad en la prestación de este servicio. Venimos avanzando con la recuperación de ese acueducto por parte de la administración municipal”, señaló el funcionario.

Además de El Cerrito, las lluvias también provocaron emergencias en Macaravita, Zapatoca y Cepitá, donde se reportan afectaciones en acueductos, viviendas, cultivos y vías secundarias y terciarias.

Según Sánchez, la Gobernación trabaja con las administraciones municipales para evaluar los daños y definir el tipo de ayudas que requiere cada población.

“En los demás municipios se viene coordinando con los diferentes alcaldes la evaluación de daños y la caracterización de las afectaciones para empezar a coordinar los tipos de ayudas que se requieren”, agregó.

Las autoridades departamentales mantienen el monitoreo de estos municipios y continuarán entregando apoyo de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en las evaluaciones.