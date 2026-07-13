El mercado de los weareables sigue creciendo: estas son las marcas que lideran en 2026
Los dispositivos wearables mantienen su crecimiento a nivel mundial, impulsados por la mayor demanda de relojes inteligentes. Un informe de IDC muestra cómo se está moviendo este mercado durante 2026.
El mercado de los dispositivos tecnológicos para monitorear la salud y la actividad física continúa creciendo a nivel mundial. De acuerdo con el más reciente informe de la consultora International Data Corporation (IDC), durante el primer trimestre de 2026 se enviaron 47 millones de wearables, un 2 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los relojes inteligentes, que representaron el 78 % de las ventas mundiales, con cerca de 37 millones de unidades. Según el reporte, esta categoría aumentó un 4,8 % frente al primer trimestre de 2025, una señal de que los usuarios buscan cada vez más dispositivos que integren funciones de salud, actividad física y conectividad.
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El informe también muestra un cambio en las preferencias de los consumidores. Mientras las bandas deportivas básicas pierden participación, los relojes inteligentes han ampliado su oferta con herramientas como el monitoreo de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, calidad del sueño y seguimiento del ejercicio, funciones que hoy están presentes en equipos de diferentes gamas.
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En este panorama, Huawei encabezó el mercado mundial durante el primer trimestre de 2026 con una participación del 20,2 % y 9,5 millones de dispositivos enviados, por delante de Apple y Xiaomi, según las cifras de IDC.
Parte de esa apuesta se refleja en el lanzamiento de nuevos relojes inteligentes, entre ellos el Huawei Watch Fit 5 Pro, que incorpora funciones de monitoreo de salud, deporte y conectividad, en un mercado donde este tipo de dispositivos gana cada vez más espacio entre los consumidores. El informe también identifica a Latinoamérica como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento para esta categoría.