Comfenalco Tolima será la primera caja de compensación en el país en permitir afiliar a las mascotas

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Alexander Barragán, director administrativo de Comfenalco Tolima, se refirió al crecimiento que ha tenido durante el año 2026 la caja de compensación familiar en el departamento.

“Tenemos un crecimiento sostenido, es un crecimiento real del 14% con referencia al año 2025. Solo en el primer trimestre afiliados más de 563 empresas, tenemos remanentes de más de $5 mil millones cumpliendo la meta de todo el año en solo 5 meses del 2026”, dijo Alexander Barragán.

Este año Comfenalco Tolima ha recibido reconocimientos entre los que se destacan estar en el top de las 100 organizaciones que impulsan el desarrollo empresarial de Colombia según la revista la Nota Económica.

“Es fruto de la sinergia que tenemos entre el consejo directivo y la administración, pero lo más importante es el trabajo de más de 800 colaboradores que están dispuestos a satisfacer las necesidades de nuestros afiliados”, dijo el director de Comfenalco Tolima.

Según Barragán, con los recursos de los remanentes se ha logrado una inversión importante en los centros recreacionales de Tomogó, Caiké, Chaparral, CRU y en el colegio ubicado en la comuna 9 de Ibagué.

“Tenemos una meta de $183 mil millones en aportes, estamos en el 104% de cumplimiento, los recursos en un 55% van a pagar la cuota monetaria o subsidio, el 1.5% para subsidios de vivienda este año se hará la entrega de 50, por otra parte, impactamos más de 2 mil niños en el colegio de Ibagué, pero estamos también en Honda y otros municipios”, destacó.

Por otra parte, en la labor social de Comfenalco Tolima ha logrado impactar a más de 7 mil niños que se encuentran en pobreza extrema, lugares en los que estas familias vulnerables han recibido kits alimentarios.

¿Cómo se puede afiliar a las mascotas?

Finalmente, Alexander Barragán, director de Comfenalco Tolima, reveló que en el país serán la primera caja de compensación familiar en la que sus más de 260 mil afiliados podrán incluir en su núcleo familiar a las mascotas, seres sintientes que también recibirán beneficios entre los que está el ingreso a todos los centros recreacionales entre otros.

“Seremos la primera caja de compensación que afiliaremos seres sintientes, nuestras mascotas estarán afiliadas, llevamos un año trabajando en este proyecto, esto es pensar en el nuevo modelo de familia, Comfenalco se transforma”, puntualizó.