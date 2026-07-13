Bomberos de Ibagué han atendido más de mil incendios forestales en el 2026

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, se refirió a las emergencias que se han atendido por parte del cuerpo oficial de Bomberos en lo corrido del año 2026.

Según Wilches, en los primeros seis meses del año se registraron emergencias por temporada de más lluvias, altas temperaturas entre otras que representaron la atención de cerca de 5 mil.

“El principio de año estuvo marcado por fuertes precipitaciones, que desencadenaron diversos eventos, requiriendo la atención de nuestro principal organismo de socorro. Uno de los más recurrentes en esta época fue la caída de árboles y ramas, con un reporte de 771. También, se notificaron 135 inundaciones”, indicó Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

De esta cifra se tiene que 1.060 representaron incendios forestales, quemas menores a una hectárea y quemas prohibidas como basura, llantas, muebles, entre otros.

Por otra parte, en lo que se refiere a conflagraciones estructurales y vehiculares estas llegaron a los 491 reportes en los primeros seis meses del año. Otra acción que ha sido frecuente en este tiempo, fue el rescate de animales, con 331 casos, ya sean domésticos o silvestres, como perros, gatos, zarigüeyas, serpientes y aves.

Finalmente, Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta temporada de altas temperaturas tenga mucha precaución y evite realizar fogatas, arrojar cigarrillos en zonas verdes, realizar una correcta disposición de los residuos sólidos, y así prevenir emergencias graves.