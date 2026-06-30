Desempleo en Colombia cae al 8,0%, confirma el DANE

La tasa de desempleo en el mes de abril fue del 8.8%, similar a la registrada en el periodo del año anterior, confirmó el DANE.

En mayo la tasa de desocupación en el país se ubicó en 8,0%, una disminución de 1,0 punto porcentual frente al mismo mes del año anterior, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola informó que la población ocupada en Colombia alcanzó los 24,58 millones de personas, lo que supone la creación de 956.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con mayo de 2025

El crecimiento de la ocupación estuvo liderado principalmente por el sector de Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, el cual sumó 405.000 ocupados adicionales. Otros sectores con aportes positivos relevantes fueron: Industrias manufactureras con 218.000 empleos, actividades profesionales, científicas y técnicas: +143.000 empleos y alojamiento y servicios de comida: +115.000 empleo

Por el contrario, se registraron leves caídas en sectores como transporte y almacenamiento (-44.000) e información y comunicaciones (-39.000)

Una de las cifras que se destaca en el mes de mayo es la tasa de desocupación de las mujeres que bajó al 9,9%, logrando una reducción importante frente al 11,6% de mayo de 2025. Por su parte, la tasa para los hombres se situó en un 6,6%. La brecha de género en el desempleo se redujo así a 3,3 puntos porcentuales a nivel nacional.

El DANE, informó que la tasa de desocupación de los jóvenes para el trimestre móvil marzo-mayo fue del 15,3%, mostrando una tendencia a la baja comparada con el 15,7% del año previo.

A pesar de las cifras positivas en ocupación, el reto de la calidad del empleo persiste. La proporción de población ocupada informal a nivel nacional fue del 54,3% en mayo de 2026.