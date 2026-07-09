Tolima, en el top 5 de los departamentos con mayor crecimiento económico

Tolima

Con entusiasmo recibieron en el Tolima los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que muestran un crecimiento considerable del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento en el último año.

De acuerdo con la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el departamento se consolidó como la décima economía más importante del país.

“Nuestro departamento se consolida como una de las economías más fuertes de Colombia. Hoy somos la décima economía del país y representamos más del 2 % del Producto Interno Bruto”, sostuvo.

Según la máxima autoridad estadística de Colombia, el Tolima creció por encima del promedio nacional. “Hay un dato que demuestra que vamos por el camino correcto: mientras Colombia creció 2,57 %, el Tolima alcanzó un crecimiento económico real del 3,01 %, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional, solo por detrás de Bogotá, Risaralda y Antioquia”, resaltó Matiz.

La gobernadora Matiz también destacó el crecimiento en cifras. “En apenas un año, el PIB del Tolima pasó de $37,2 billones a casi $41 billones, un crecimiento de $3,7 billones, que nos posiciona como el tercer departamento con mayor crecimiento nominal del país”, explicó.

Los indicadores del DANE señalan que la agricultura y el turismo impulsaron principalmente el crecimiento del PIB en el Tolima.

“Y detrás de estas buenas noticias hay sectores que hoy impulsan con fuerza nuestro desarrollo: el agropecuario, con la fuerza de nuestra gente y gran vocación productiva, junto con el turismo, cada vez más competitivo y atractivo, consolidándose como nuestros grandes motores”, detalló.

Según ella, los buenos resultados obedecen a la pujanza del pueblo tolimense y al trabajo articulado del sector privado con el público.