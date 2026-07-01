Según el DANE Ibagué el trimestre Marzo - Abril – Mayo reportó 218 mil personas con empleo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, afirmó que en el trimestre móvil Marzo – Abril – Mayo el mercado laboral para la capital del Tolima mostró una reducción de 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 13.4% a 11.5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Tenemos un gran resultado en materia de desempleo juvenil que incluye a las personas de 15 a 28 años en la ciudad. Disminuyó 5.4 puntos porcentuales, al pasar de 25.5% a 20.2%, la segunda caída más fuerte en el país”, sostuvo Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

En materia de informalidad el DANE reportó una reducción de 4.2 puntos porcentuales durante el trimestre marzo – mayo, debido que paso de 49% a 44.7%, de acuerdo con el reporte del DANE.

“Continuamos en el grupo de 8 ciudades de Colombia con los menores índices de informalidad, lo cual es muestra del impacto positivo de programas como Ruta de Empleabilidad, en la que acercamos la oferta de las empresas a los ciudadanos y los acompañamos en su inserción al mercado laboral formal”, añadió la funcionaria.

Por otra parte, la funcionaria destacó que los incentivos tributarios por la generación de empleo, los programas de atracción de inversión en alianza con gremios económicos y las rutas de Internacionalización y Emprendimiento, continúan fortaleciendo el tejido empresarial del Municipio.

“Por sectores económicos, el de la construcción fue uno de los que repuntó con la generación de 17.227 empleos. Por su parte, comercio continuó liderando con 47.920 ocupados, mientras alojamiento y servicios de comida registró 16.418 puestos de trabajo”, puntualizó la Secretaria.