Un muerto y tres heridos deja ataque con arma de fuego en zona rural de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que un hecho de intolerancia terminó con una ataque con arma de fuego y con un saldo de una persona muerta y tres más heridas en zona rural de Ibagué.

Según el coronel Jeyson López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, los hechos de violencia se registraron a las afueras de un establecimiento de comercio en la vereda China Alta.

“Se registró un hecho de violencia que dejó una persona fallecida y tres más lesionadas por arma de fuego, de acuerdo con la información preliminar la víctima fue identificada como Yeison Tangarife quien falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de la herida”, dijo el coronel Jeyson López.

En el sitio resultó lesionado un hombre de 35 años que presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio, también fueron heridos otro hombre de 39 años y una mujer de 43 años que fueron trasladados a centros asistenciales.

“Según las primeras indagaciones, varias personas se encontraban compartiendo frente a un establecimiento abierto al público cuando en medio de una riña por intolerancia un sujeto habría accionado un arma de fuego sin un objetivo fijo ocasionando las lesiones a las 4 personas”, aseguró el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En lo corrido del año 2026 en el Tolima se han registrado más de 160 casos de homicidio situación que preocupa a las autoridades del departamento debido a que al comparar esta cifra con la del año 2025, las muertes violentas se incrementaron en un 100%.