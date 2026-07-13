Anuncian el reemplazo de Bielsa: Diego Forlán será el nuevo director técnico de Uruguay

Luego de la tempranera eliminación de Uruguay en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección uruguaya decidió poner fin a la dirección técnica de Marcelo Bielsa, quien estaba al frente del equipo desde mayo de 2023.

Después de la salida de Bielsa, se ha discutido sobre el entrenador que debería llegar a este cargo, y en las últimas horas se confirmó que la federación uruguaya tendría el reemplazo del ‘Loco’ Bielsa.

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Diego Forlan nuevo técnico de la Selección de Uruguay

De acuerdo con EFE, la selección uruguaya designaría al exjugador de la selección Diego Forlán como el nuevo seleccionador de la división sub-20 de la ‘Celeste’ y dirigirá la selección de mayores de manera interina hasta marzo de 2027.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, aseguró a la Agencia EFE que el reemplazo oficial de Bielsa se designará a finales del 2026 o inicios de 2027.

Según lo revelado, el exjugador de la selección uruguaya dirigirá a la selección de mayores en los seis amistosos de la fecha FIFA que se encuentran programados y lideraría el proceso de la sub-20, que buscará clasificar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán en el sudamericano de la categoría.

Recorrido de Diego Forlán como director Técnico

El exfutbolista tuvo una exitosa carrera en Europa, pasando por clubes como el Atlético de Madrid, el Manchester United en la Premier League y el Inter de Milán de la Serie A.

Igualmente, tuvo un paso destacado por la selección charrúa: debutó en un partido amistoso en 2002 y se convirtió en titular hasta su retiro en 2015. Disputó 112 partidos, anotando en 36 oportunidades, convirtiéndose en goleador histórico de Uruguay en los mundiales, tras disputar los mundiales de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

Como entrenador, la experiencia no es tan extensa; en 2020 fue nombrado como entrenador de Peñarol, de la liga uruguaya, donde dirigió 11 juegos. En el 2021 estuvo al frente del Club Atlético Atenas, donde dirigió 12 partidos.