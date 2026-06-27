Uruguay, primera selección de Conmebol eliminada en el Mundial 2026: resumen de la jornada

Siguen definiéndose la Copa del Mundo 2026. Este viernes 26 de junio quedaron listas las selecciones clasificadas de los grupos H e I, jornada en la que brillaron Francia y España, así como sorprendió Senegal y decepcionó enormemente Uruguay.

Noruega 1-4 Francia

Las goleadas estuvieron a cargo del Grupo I. En el Gillette Stadium de Boston, Francia no tuvo contemplación del equipo alterno de Noruega y lo terminó derrotando por un contundente 4-1, gracias a una magistral actuación de Ousmane Dembélé.

El actual ganador del Balón de Oro tardó poco más de media hora en romper su sequía goleadora en esta Copa y de paso marcar un triplete: abrió la cuenta a los 7, amplió al 20′ y cerró al 32. Todo un sueño.

Aunque los noruegos descontaron por intermedio de Thelo Aasgaard (21′) y erraron una pena máxima en los pies de Strand Larsen, el tanto definitivo llegó en el tiempo de reposición con la joven perla Désiré Doué.

Senegal 5-0 Irak

La otra goleada del día llegó por cuenta de Senegal, que goleó a una frágil Irak en el BMO Field de Toronto y con ello enderezó el camino de cara a una eventual clasificación a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras.

En apenas 13 minutos, la historia empezó a quedar finiquitada. Habib Diarra celebró en el cuarto minuto de juego y a los 13′ Rebin Sulaka dejó al cuadro asiático con uno menos, tras ser expulsado en una revisión VAR.

De ahí en adelante fue un paseo: Ismaila Sarr (56′), Pape Gueye (59′, 71′) e Iliman Ndiaye (82′). Con lo anterior, la diferencia de gol pasó de -3 a +2 y así los africanos se esperanzan con el cupo a la fase decisiva del torneo internacional.

Uruguay 0-1 España

El partidazo de la jornada estaba a cargo de las selecciones de España y Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara. Allí, el conjunto sudamericano terminó quedando eliminado, gracias a la derrota por 0-1 que sufrió.

Lo más doloroso del asunto es que el gol que rompió el cero en el marcador tuvo como gran responsable al histórico Fernando Muslera. Un remate mordido de Álex Baena (42′) picó de manera extraña y enredó el experimentado guardameta, que puso flojas las manos y terminó viendo cómo el balón entraba lentamente a su portería.

Aunque los uruguayos terminaron terceros, sus dos puntos no alcanzaron para clasificar a la siguiente fase. Papelón del doblemente campeón del mundo, que terminó jugando con uno menos por la expulsión de Canobbio.

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita

Entretanto, el gran beneficiado de la jornada fue Cabo Verde, que en su debut mundialista consiguió una histórica clasificación a la fase final del certamen. Idílico por donde se lo vea contra otro seleccionado que decepcionó, como lo es Arabia Saudita.

Los caboverdianos, liderados por su guardameta Vozinha lograron mantener la paridad a cero (0-0) y esto sumado a la derrota de Uruguay les bastó para clasificar como segundos del Grupo H. Con tres puntos, producto de tres igualdades, siguen soñando en grande.