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03 ago 2026 Actualizado 01:32

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Fútbol

Tim Payne marcó un golazo con Olimpia: Video y números tras su primer gol

El lateral neozelandés selló la goleada de su equipo ante Rubio Ñu en su debut, por la fecha 22 del fútbol paraguayo.

Tim Payne en el momento de su anotación ante Rubio Ñu. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Tim Payne en el momento de su anotación ante Rubio Ñu. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / Christian Alvarenga

Tim Payne en el momento de su anotación ante Rubio Ñu. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
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Tim Payne, uno de los jugadores sensación durante la pasada Copa del Mundo, más por ser un fenómeno en redes sociales que por su desempeño, se reportó con un golazo en la goleada de Olimpia 5-0 ante Rubio Ñu.

Payne fue fichado por el club guaraní luego de su participación con Nueva Zelanda en el Mundial. Durante el certamen orbital, el lateral de 32 años disputó los 3 partidos de la fase de grupos, aportando una asistencia y disputando 227 minutos.

Más información

Golazo con Olimpia

El lateral, discutido luego de ser anunciado como nuevo jugador de Olimpia y aplaudido por otros, aportó un auténtico golazo este domingo para silenciar las críticas. El defensa estaba debutando en el campeonato, ingresando al terreno de juego a los 69 minutos.

Al minuto 81, tras una acción que inició en campo propio, el oceánico llegó hasta el borde del área y definió de primera de pierna derecha, dejando sin reacción al portero Carlos Servín.

Este es el primer triunfo de Olimpia al cabo de tres fechas en el presente campeonato paraguayo. Los anteriores dos compromisos habían sido derrotas para los guaraníes.

Más números de Tim Payne

Durante su primer partido con Olimpia, Tim Payne disputó 21 minutos de juego, realizó un remate al arco, el cual terminó en gol, tuvo 13 toques con la pelota, realizó seis pases precisos de siete y perdió el balón en cuatro oportunidades.

Consulte aquí más información sobre el jugador Tim Payne.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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