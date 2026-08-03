HOY cierres viales por obras del tercer carril en Floridablanca, Santander

Desde las 10:00 p. m. de este lunes 3 de agosto y hasta las 5:00 a. m. del martes 4 de agosto habrá cierres viales por el retiro del puente peatonal ubicado entre las estaciones de servicio Aranzoque y Ruitoque, en Floridablanca.

El retiro del puente peatonal hace parte de la ampliación del tercer carril en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca.

La alcaldía de Floridablanca señaló que implementó un plan de manejo que prevé cierres temporales y desviós así como medidas especiales para garantizar la movilidad.

Tenga en cuenta las rutas alternas que puede tomar:

Si se moviliza desde Bucaramanga hacia Floridablanca sentido (norte -sur) :

Debe ingresar por el intercambiador de Papi Quiero Piña, tomar la calle 5, continuar por la calle 6 y seguir por la carrera 8 para retomar la vía hacia Piedecuesta.

Si se moviliza desde Floridablanca hacia Bucaramanga sentido (sur - norte):

Debe hacer el desvió por la carrera 8, a la altura del Condominio Abadías, continúa hasta la calle 5, que conecta nuevamente con el intercambiador de Papi Quiero Piña.

Para los peatones, las autoridades habilitaron una cebra temporal acompañado de auxiliares de tránsito en el sector. También recordaron que está prohibido el paso de vehículos de carga superiores a 3.5 toneladas por las rutas alternas.

El secretario de infraestructura del municipio, Gerson González, explicó que estas rutas alternas representa un alivio para los conductores que vienen desde Ruitoque.

“Esto va a permitir ampliarnos más en carriles en la autopista, así como mejorar la inclusión de los vehículos que vienen de Ruitoque, los cuales se incorporan a la autopista en sentido Floridablanca- Piedecuesta”, indicó González.

Por último, desde la secretaria de Floridablanca recordaron a los conductores programar desplazamientos y utilizar las rutas alternas autorizadas.